Петербуржцы назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами

6% горожан придерживаются мнения, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

Жители Петербурга по-разному оценивают, чьи доходы являются завышенными. Мужчины чаще всего указывают на чиновников и руководителей, в то время как женщины считают, что слишком много зарабатывают футболисты и блогеры.

Главными "лидерами" рейтинга стали депутаты и политики – их доходы назвали неоправданно высокими 20% опрошенных. Второе место заняли директора и руководители (12%).

С небольшим отрывом следуют программисты и государственные служащие, набравшие по 9% голосов. Далее в списке упоминаются менеджеры (8%), футболисты (5%), риелторы (4%), блогеры и курьеры (3%), артисты (2%). При этом 6% горожан придерживаются мнения, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Ещё 9% указали на другие специальности, включая аудиторов, водителей и стоматологов.

Стоит отметить, что женщины чаще, чем мужчины, отмечали сверхдоходы футболистов и блогеров, а также разделяли точку зрения о достойной оплате для всех профессий.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали чаще жаловаться на "призрачные" вакансии.

Фото: Piter.TV