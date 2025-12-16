Петербуржцы стали чаще жаловаться на "призрачные" вакансии

Кандидаты тратят время на собеседования и тестовые задания, после чего работодатели просто исчезают, не снимая объявление.

Петербург, наряду с Москвой, вошёл в число городов-лидеров по количеству негативных отзывов о поиске работы. Россияне всё чаще сталкиваются с обманом и отсутствием обратной связи со стороны нанимателей, а Северная столица занимает одно из центральных мест в этой статистике.

Согласно исследованию, опубликованному "Газетой.ru", за первые пять месяцев года более половины всего негатива (52,3%) связано с так называемыми "мёртвыми" вакансиями. Кандидаты тратят время на собеседования и тестовые задания, после чего работодатели просто исчезают, не снимая объявление.

Второй по популярности повод для жалоб петербуржцев – отказ без объяснения причин (45,3% негатива). Отсутствие ответа после финальных этапов отбора воспринимается соискателями как личное оскорбление. Кроме того, жителей города раздражают заниженные зарплаты для опытных специалистов и завышенные требования к кандидатам.

Ранее мы сообщили о том, что большинство соискателей из Петербурга спокойно относятся к испытательному сроку.

Фото: Piter.TV