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В Петербурге в связи с непогодой закрыли сады и парки
Вчера, 15:13
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В Петербурге в связи с непогодой закрыли сады и парки

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Жителей и гостей попросили воздержаться от посещения зеленых зон.

Комитет по благоустройству Петербурга закрыл сады и парки в центральной части города и попросил жителей и гостей воздержаться от посещения зеленых зон. Это связано с ухудшением погодных условий 19 августа. 

В Петергофе в Колонистском парке упал дуб с диаметром ствола порядка 50 сантиметров. В саду Серебряный пруд в Выборгском районе непогоды не выдержала ива. А парк Интернационалистов лишился ивы толщиной 70 сантиметров. 

Сильный ветер и дождь увеличивают парусность крон, поэтому следует проявлять особую осторожность. 

Комитет по благоустройству 

С начала суток уже выпало более трети месячной нормы осадков. Система водоотведения "Водоканала" работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. 

Ранее на Piter.TV: ГМЗ "Петергоф" временно закрыл свои парки из-за непогоды. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, непогода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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