В Петербурге в связи с непогодой закрыли сады и парки

Жителей и гостей попросили воздержаться от посещения зеленых зон.

Комитет по благоустройству Петербурга закрыл сады и парки в центральной части города и попросил жителей и гостей воздержаться от посещения зеленых зон. Это связано с ухудшением погодных условий 19 августа.

В Петергофе в Колонистском парке упал дуб с диаметром ствола порядка 50 сантиметров. В саду Серебряный пруд в Выборгском районе непогоды не выдержала ива. А парк Интернационалистов лишился ивы толщиной 70 сантиметров.

Сильный ветер и дождь увеличивают парусность крон, поэтому следует проявлять особую осторожность. Комитет по благоустройству

С начала суток уже выпало более трети месячной нормы осадков. Система водоотведения "Водоканала" работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки.

Ранее на Piter.TV: ГМЗ "Петергоф" временно закрыл свои парки из-за непогоды.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга