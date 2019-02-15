В пользу сотрудника петербургской организации взыскали свыше 150 тыс. рублей

Фактическое исполнение судебного решения контролируется.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению. В феврале сотруднику коммерческой организации не выплатили заработную плату: общая сумма задолженности составила более 150 тыс. рублей, рассказали в 19 августа в надзорном ведомстве.

Прокурор предъявил в суд исковое заявление о взыскании долга по зарплате и компенсации за ее несвоевременную выплату. Требования удовлетворены, мужчина получит средства. Фактическое исполнение судебного решения контролируется.

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура требует возместить девушке с инвалидностью расходы на медикамент. Горожанка потратила самостоятельно 76 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV