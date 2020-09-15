Петербургская прокуратура требует возместить девушке с инвалидностью расходы на медикамент

Горожанка потратила самостоятельно 76 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 23-летней девушки с инвалидностью. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 19 августа.

Заявительнице назначили жизненно важное лекарство, которое она должна была получать в льготном порядке. Однако горожанка приобрела медикамент за 76 тыс. рублей на свои средства.

Прокурор предъявил в суд исковое заявление о взыскании суммы, потраченной на покупку препарата. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 64 сотрудника коммерческой организации ожидают 7 млн рублей зарплаты. Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании.

Фото: Piter.TV