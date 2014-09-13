Директор ГУИОН рассказала, как Апраксин двор ищет арендаторов по программе "Рубль за метр"

Как оператор программы, ГУИОН передает объекты культурного наследия в аренду при строгом соблюдении критериев.

О том, как один из самых сложных исторических комплексов Петербурга обретает новых пользователей, рассказала директор Городского управления инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества (ГУИОН) Вероника Бабаева в интервью "Петербургскому дневнику".

За 30 лет работы учреждение утвердилось на рынке недвижимости. По словам директора, его главный актив – это команда профессионалов и уникальный архив площадью свыше тысячи квадратных метров, хранящий более 110 тысяч инвентарных дел почти на 3 миллиона объектов. Сегодня управление развивает единую информационную систему для перевода этих данных в "цифру". Филиальная сеть организации охватывает все районы города (шесть филиалов). Среди недавних проектов команды – разработка документации для дома паломника "У блаженной Ксении" на Камской улице и проект благоустройства школы № 3 в Петроградском районе с учетом окружения памятников архитектуры.

Объект остается сложным прежде всего из-за запутанной имущественно-правовой структуры: в одном здании может быть до 80 собственников, а в оперативном управлении ГУИОН находится 144 объекта (23 здания и 121 помещение).

Главное достижение под руководством Комитета имущественных отношений (КИО) – ликвидация незаконных пользователей и уход от стихийной торговли в палатках. Теперь коммерция ведется только законными собственниками или официальными арендаторами. Для сохранения исторического облика комплекс подключают к системе "Безопасный город": камеры согласованы с КГИОП и выполнены в аутентичном стиле.

Процесс сдачи помещений выглядит следующим образом: ГУИОН готовит комплект документов и определяет арендную плату по городской методике; пакет документов согласовывается с КИО и передается в АО "Российский аукционный дом" для торгов; чтобы привлечь партнеров, ведомство раскрывает историю корпусов (в частности, 41, 51 и 52-го) в социальных сетях ("ВКонтакте", "Макс"), показывая их архитектурную ценность.



Как оператор программы, ГУИОН передает объекты культурного наследия в аренду при строгом соблюдении критериев. Памятник должен иметь акт о неудовлетворительном состоянии, охранное обязательство, стоять на кадастровом учете и находиться в собственности города. В 2025 году состоялось пять таких аукционов. Сейчас в аренде по этой схеме находятся 12 объектов, среди которых дача Лесснера на Варваринской улице, 12, здание дворцового госпиталя в Петергофе и амбулатория Покровской общины сестер милосердия.

Ранее мы сообщили о том, что историческое здание Офицерской воздухоплавательной школы выставлено на торги по программе "Рубль за метр".

Фото: "Петербургский дневник" (Борис Гуревич)