В МИД России объяснили, как США сделали из Японии зависимую страну.

Сбросив ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, американские военнослужащие поставили Японию в позу унижения на многие поколения вперед. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что речь не шла об обычном возмездии или наказании для властей из Токио. Она охарактеризовала действия США как шаг, который привел к страданиям людей, которые были даже невиновны в японском милитаризме.

Им показали не то, что с ними могут сделать, а что с ними уже сделали и что будет с ними на десятилетия, и что в любой момент с ними можно сделать все что угодно. <...> На них уже воздействовали не с целью возможного, потенциального придуманного устрашения... чтобы они жили под гнетом тотальной зависимости, в первую очередь ментально. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова указала общественности, что рядовой японец воспитан таким образом, что не может выйти за рамки навязанных ему представлений. Такого исхода можно было бы избежать в том случае, если бы нации власти позволили помнить о трагедии, которая произошла по вине их предков.

Захарова рассказала о чудовищной отрыжке милитаризма в Японии.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik