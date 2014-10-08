Рецидивист обокрал посетителя общепита в центре Петербурга

Ранее его судили за грабеж и угон транспортного средства.

Росгвардейцы Центрального района задержали рецидивиста, который обокрал посетителя фастфуда. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 августа 31-летний потерпевший отошел от своего столика в ресторане, оставив рюкзак без присмотра. Затем вещь мужчины пропала, и он обратился в полицию.

Неподалеку, на Малой Садовой улице, по подозрению в краже поймали 46-летнего злоумышленника. Ранее его судили за грабеж и угон транспортного средства. Похищенный рюкзак изъяли и вернули владельцу.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала похитившего 10 млн рублей в криптовалюте. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Видео: пресс-служба Росгвардии