В Новоселье провели очередной миграционный рейд

В полиции сообщили, что подобные мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства будут продолжаться на регулярной основе.

Полиция проверила документы у сотен рабочих на территории строительных городков в Новоселье. По итогам мероприятия в отношении части иностранцев составили административные материалы.

Сотрудники правоохранительных органов провели миграционный рейд на территории 3 строительных городков в городе Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. После проверки документов около 20 человек были доставлены в дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении нарушителей подготовили административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания на территории страны.

Во время рейда полицейские проверили документы у 576 человек, среди которых 544 были иностранными гражданами. Некоторые приезжие попытались избежать проверки и скрыться в ближайшем лесу, однако правоохранители заранее учли такую возможность и задержали пытавшихся уйти от контроля.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обработали от борщевика более 10,5 тысячи гектаров.

Фото: Piter.TV