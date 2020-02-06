В Смольном рассказали о вкладе Петербурга в работу тыла

Он пожелал военнослужащим и сотрудникам тыла новых успехов в служении Отечеству.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил военнослужащих, ветеранов и гражданских специалистов тыла с Днем тыла, который отмечается 1 августа. Он рассказал о значении работы этих подразделений и роли Петербурга в обеспечении армии.

Глава города отметил, что деятельность тыловых служб является важной частью обороноспособности государства и напрямую влияет на выполнение военных задач. По его словам, обеспечение армии нельзя рассматривать только как вспомогательное направление, поскольку от работы тыла зависят стабильность и эффективность всей системы.

Беглов обратил внимание на историческую связь современных специалистов с поколением работников блокадного Ленинграда. Он напомнил, что в тяжелых условиях жители города продолжали выпускать военную продукцию, включая танки и боеприпасы для фронта. Губернатор подчеркнул, что сегодня Санкт-Петербург остается одним из ведущих промышленных и научных центров страны. Город участвует в обеспечении армии современными технологиями, вооружением, топливом, продовольствием, а также поддерживает необходимую энергетическую инфраструктуру.

Отдельно Беглов отметил значение Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева в подготовке специалистов для тыловых подразделений. По словам губернатора, в условиях специальной военной операции особенно важна четкая работа служб обеспечения, поскольку от их оперативности зависит выполнение поставленных задач и безопасность страны.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга