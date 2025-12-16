Гидравлические испытания 15 июня проведут в четырех районах Петербурга

Речь идет о Пушкинском, Приморском, Московском и Колпинском районах.

В четырех районах Петербурга 15 июня пройдут гидравлические испытания. Об этом рассказали в пресс-службе АО "ТЭК СПб".

В Пушкинском районе проверки состоятся на территории, ограниченной улицей Первого Мая, Конюшенной и Березовой улицами, а также на территории в границах Баурского канала и участка Красносельского шоссе от дома 16 до дома 65. В Приморском районе проведут два испытания трубопроводов к домам 60, 62 и 64 на Новоалександровской улице и к домам 118, 120, 122 на Лахтинском проспекте. В Московском районе испытаниям подвергнутся магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети в границах Московского и Ленинского проспектов, Предпортовой улицы, Дунайского проспекта, Московского шоссе, улиц Ленсовета и Костюшко, а в Колпинском районе – в поселке Тельмана, на Оборонной улице, улице Анисимова, Красной, Соборной и Октябрьской улицах.

Ранее на Piter.TV: на период ПМЭФ в Петербурге приостанавливали гидравлические испытания.

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