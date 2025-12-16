Петербург и Ленобласть укрепили позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов

По итогам 2025 года средняя зарплата в Петербурге составила 117,2 тыс. рублей, что на 21% выше средней зарплаты по России и на 15% выше, чем в Северо-Западном федеральном округе.

В этом году Москва, Петербург и Республика Татарстан возглавили рейтинг, набрав 94,48, 90,21 и 86,37 балла соответственно. Однако, согласно исследованию РИА Новости, все три региона потеряли баллы по сравнению с 2024 годом, причем Петербург показал наибольшее снижение (на 0,72 балла). Ленинградская область, несмотря на потерю 1,07 балла, смогла улучшить свою позицию, набрав 75,18 балла.

В исследовании подчеркивается, что на долю регионов из топ-10 по-прежнему приходится более половины валового регионального продукта (ВРП) России. Это говорит о значительном экономическом влиянии этих субъектов на общенациональном уровне.

По итогам 2025 года средняя зарплата в Петербурге составила 117,2 тыс. рублей, что на 21% выше средней зарплаты по России и на 15% выше, чем в Северо-Западном федеральном округе. Самые высокие зарплаты в городе были зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых – более 238 тыс. рублей.

Таким образом, несмотря на некоторые негативные тенденции, Петербург и Ленинградская область продолжают оставаться важными экономическими центрами страны, обеспечивая значительный вклад в ее социально-экономическое развитие.

Ранее мы сообщили о том, что выдачи ипотеки в Петербурге выросли на 50% за год.

Фото: Piter.TV