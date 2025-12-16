Выдачи ипотеки в Петербурге выросли на 50% за год

Динамика роста сохраняется и помесячно.

В Петербурге зафиксирован резкий рост ипотечного кредитования. По данным ЦБ РФ, с начала 2026 года жители города оформили 14 081 жилищный кредит, что на 50% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Динамика роста сохраняется и помесячно. В апреле банки выдали 3638 ипотек, что на 26,7% больше, чем годом ранее, и на 7,7% — по сравнению с мартом. Объём выданных средств в денежном выражении достиг 76,677 млрд рублей. Только за апрель было предоставлено кредитов на 18,859 млрд рублей (+18,5% к апрелю прошлого года и +8% к марту).

Вместе с ростом выдач увеличивается и просроченная задолженность, которая за год подскочила на 83,9%, составив 10,751 млрд рублей. Однако её доля в общем портфеле остаётся невысокой, увеличившись незначительно — с 0,52% до 0,86%.

Средний размер кредита в апреле составил 5,2 млн рублей (что на 400 тыс. меньше, чем год назад), при этом средневзвешенная процентная ставка выросла на 2,99 п.п. и достигла 10,51%.

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Фото: Piter.TV