Прокуратура организовала проверку после навала катера на опору Мало-Конюшенного моста

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с судном в Петербурге. Напомним, катер "Ветер" навалился на опору Мало-Конюшенного моста 5 мая.

На борту находились два пассажира. Судоводитель не справился с управлением и врезался в переправу, после чего скрылся. В настоящее время организована работа по буксировке судна из акватории Фонтанки.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Видео, фото: Северо-Западная транспортная прокуратура