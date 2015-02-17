  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:41
178
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура организовала проверку после навала катера на опору Мало-Конюшенного моста

0 0

На борту находились два пассажира.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с судном в Петербурге. Напомним, катер "Ветер" навалился на опору Мало-Конюшенного моста 5 мая. 

На борту находились два пассажира. Судоводитель не справился с управлением и врезался в переправу, после чего скрылся. В настоящее время организована работа по буксировке судна из акватории Фонтанки.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее на Piter.TV: полицейский катер Эстонии был обнаружен в российских водах на реке Нарва. 

Видео, фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: канал грибоедова, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии