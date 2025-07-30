Полицейский катер Эстонии был обнаружен в российских водах на реке Нарва

В российских водах на реке Нарва был обнаружен эстонский борт. Он принадлежит Департаменту полиции и погранохраны. Сообщается, что он попал туда из-за поломки. Об этом сообщает РБК.

Инцидент произошел 26 апреля, у катера M-32 во время дежурства рядом с городом Нарва-Йыэсуу возникла техническая неисправность. На борту в этот момент находились трое человек, в результате сильный ветер отнес его к берегам России. Удержаться на месте экипажу не помог даже якорь. О случившемся эстонские спецслужбы сразу сообщили российским пограничникам. Вернуться обратно удалось через 15 минут.

Отметим, что в связи со взаимными ограничениями проход эстонских судов в российские порты или через российские территориальные воды затруднен. Пересечение без разрешения властей является нарушением государственной границы. В соответствии с международным правом иностранные суда имеют право на "мирный проход" через территориальное море, однако в текущей геополитической ситуации такие маневры расцениваются как нарушения.

Фото: скриншот сервиса Яндекс.карты