Леонид Каневский прославился в Южной Корее

Актер Леонид Каневский стал мемом в Азии из-за рисунков южнокорейской художницы Yamadori.

Ведущий программы "Следствие вели…" Леонид Каневский, неожиданно оказался в центре внимания пользователей из Южной Кореи. Актер стал героем мемов, которые стремительно набирают популярность в соцсети X.

Необычный тренд запустила южнокорейская художница Ким Хеен, известная под псевдонимом Dajai Yusanmu. Она опубликовала в X авторскую иллюстрацию с Каневским, которую она выполнила в своем узнаваемом минималистичном стиле, украсив элементами сюрреализма.

Я также нашла смешные нарезки с ним на YouTube, хотя я и не понимаю по-русски, но это все равно очень забавно Ким Хеен, художница

Необычные работы сразу завоевали любовь пользователей. В комментариях телеведущего называют легендой. По мнению многих из них, харизма Каневского оказалась понятна людям не только в России, но и далеко за ее пределами.

Ранее мы сообщали, что Мария Захарова раскритиковала французского президента Эмманюэля Макрона, назвав его заявления мемом из-за их противоречивости.

Скрин видео: YouTube