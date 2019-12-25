Глава страны недоволен результатами национальной сборной, которая не смогла выйти из группы.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён потребовал от местного министерства культуры, спорта и туризма разобраться в причинах неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира по футболу в 2026 году. Соответствующее заявление иностранный политический лидер сделал подписчикам через собственный аккаунт в социальных сетях. Глава государства подчеркнул, что не просто растерян, но чувствует полное недоумение от такого неожиданного результата со стороны сборной. Он добавил, что результат будет ясен заранее, если отдавать предпочтение своим людям, а не способностям человека, а также назначать на руководящие должности некомпетентных сотрудников. Он заметил, что невозможно осуществить контроль и ответственность за теми, кто имеет право на назначения, поэтому иногда такие личности ставят личную выгоду выше, чем общественную. В Сеуле собираются создать более прозрачную и справедливую систему контроля, обеспечить переход к прямым выборам с участием всех представителей спортивного сообщества.

Провал с невыходом сборной в плей-офф чемпионата мира, который принес огромное разочарование гражданам страны, по всей видимости, стал следствием ошибок в управлении организацией и кадровой политике. Ли Чжэ Мён, президент Южной Кореи

Напомним, что корейские спортсмены заняли третье место в группе А, набрав 3 очка в своей группе. Таким образом они не смогли выйти в плей-офф мирового первенства.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / 이재명