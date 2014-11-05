Захарова: заявления Макрона стали своего рода мемом

В МИД России оценили слова президента Франции о 30 странах-гарантах для Украины.

Заявления французского президента Эмманюэля Макрона стали восприниматься мировым сообществом как некий мем из-за их противоречивости. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала слова европейского политика о том, что принять участие в обеспечении гарантий безопасности на текущий момент готовы порядка 30 стран.

У меня такое впечатление, что это какой-то уже своего рода мем. Когда говорят про заявление Макрона, все начинают улыбаться. И у этого есть подоплека, потому что они противоречивы по своей природе. Да и потому что иногда выдает желаемое за действительное. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что коллективный Брюссель уже провалил свои возможности в качестве гаранта чего бы то ни было всем континенте за последние десять лет. Мария Захарова призвала Евросоюз больше не рассуждать гипотетически, а думать в соответствии с современными реалиями, с опорой на исторический опыт.

Захарова: удары Израиля по Сирии вызывают беспокойство.

Фото и видео: МИД России