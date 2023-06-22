Захарова: удары Израиля по Сирии вызывают беспокойство

В МИД РФ призвали ЦАХАЛ соблюдать соглашение о разведении сил от 1974 года.

Силовые акции со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории Сирии против военных и гражданских объектов вызывают обеспокоенность Москвы и усугубляют положение, в которой оказалась сейчас арабская республика. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что наша страна исходит из того, что важно неукоснительно соблюдать суверенитет, единство и территориальную целостность Дамаска.

Серьезную обеспокоенность вызывают удары ВС Израиля по военным и гражданским объектам на территории Сирии. Такие силовые акции, очевидно, не служат задачам стабилизации обстановки и еще больше усугубляют и без того крайне тяжелое положение в стране. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что всем членам мирового сообщества следует проявлять ответственность, а также строго соблюдать нормы международного права, избегать шагов, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию кризиса в Сирии. В том числе это касается и еврейского государства, действия которого в районе Голанских высот нарушают условия двустороннего соглашения о разведении сил от 1974 года.

Захарова: РФ не получала от ФРГ сигналов о возобновлении диалога.

Фото и видео: МИД России