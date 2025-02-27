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Захарова: РФ не получала от ФРГ сигналов о возобновлении диалога

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В МИД указали на антироссийский внешнеполитический курс Берлина.

Москва не получала от Германии никаких сигналов о возобновлении двустороннего диалога. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница добавила, что в нашем государстве готовы рассмотреть предложения со стороны Берлина, если такие поступят. Однако пока что подвижек не наблюдается, немецкие делегаты не проявляют заинтересованности в восстановлении нормального общения с коллегами в России.

Мы ни с кем и никогда не искали конфликта. Обрушение отношений с Германией произошло не по нашей вине. Если там другая философия будет исповедоваться, готовы будем рассмотреть конкретные предложения Берлина, если они появятся.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ призывает Молдавию отказаться от закрытия Русского дома.

Фото и видео: МИД России

Теги: германия, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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