Захарова: РФ призывает Молдавию отказаться от закрытия Русского дома

В МИД РФ прокомментировали позицию Кишинева по вопросу.

Москва призывает Кишинев отказаться от закрытия Русского дома. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница выразила надежду на то, что молдавские власти проявят здравый смысл и откажутся от собственных планов. Дополнительно во внешнеполитическом ведомстве заметили, что наша страна не подрывает государственность республики, о обратные слова являются дезинформацией местных властей и абсолютным абсурдом.

Рассчитываем, что руководство Молдавии проявит здравый смысл и воздержится от шагов по расторжению российско-молдавского соглашения о культурных центрах и закрытию Русского дома, которые противоречат интересам значительной части молдавских же граждан. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что на сегодняшний день от молдавской стороны не поступало официальных уведомлений о решении расторгнуть межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров. В МИД РФ добавили, что Русский дом в Кишиневе занимается реализацией проектов по гуманитарной, просветительской, образовательной направленностям.

Захарова пожелала скорейшего выздоровления Папе Римскому.

Фото и видео: МИД России