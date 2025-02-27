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Захарова пожелала скорейшего выздоровления Папе Римскому

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В МИД РФ оценили сообщения об ухудшении здоровья главы Святого престола.

Москва ценит усилия Папы Римского по мирному урегулированию кризисной ситуации на Украине, а также желает понтифику из Ватикана скорейшего выздоровления. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница добавила, что наша страна обеспокоена последними сообщениями, которые поступают от прес-сслужбы Святого Престола об ухудшении состояния здоровья Франциска.

Вданном контексте мы ценим глубоко взвешенный подход Святого престола по украинскому кризису, стремление внести вклад в решение ряда гуманитарных проблем в контексте конфликта вокруг Украины.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Росстйские власти открыты к дальнейшему развитию сотрудничества с Ватиканом по актуальным вопросам международной повестки, основываясь на общих инересах и стремления к более справедливому миропорядку.

Захарова: Москва уверена, что Индия продолжит выгодные отношения с РФ вопреки давлению ЕС в энергетике.

Фото и видео: МИД России

Теги: ватикан, мария захарова, мид, пара римский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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