В МИД РФ оценили сообщения об ухудшении здоровья главы Святого престола.

Москва ценит усилия Папы Римского по мирному урегулированию кризисной ситуации на Украине, а также желает понтифику из Ватикана скорейшего выздоровления. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что наша страна обеспокоена последними сообщениями, которые поступают от прес-сслужбы Святого Престола об ухудшении состояния здоровья Франциска.

Вданном контексте мы ценим глубоко взвешенный подход Святого престола по украинскому кризису, стремление внести вклад в решение ряда гуманитарных проблем в контексте конфликта вокруг Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Росстйские власти открыты к дальнейшему развитию сотрудничества с Ватиканом по актуальным вопросам международной повестки, основываясь на общих инересах и стремления к более справедливому миропорядку.

Захарова: Москва уверена, что Индия продолжит выгодные отношения с РФ вопреки давлению ЕС в энергетике.

Фото и видео: МИД России