В МИД РФ напомнили о попытках Запада втянуть Нью-Дели в антироссийские санкции.

Российская сторона уверена, что Индия продолжит поддерживать взаимовыгодные отношения с РФ, несмотря на позорное давление со стороны Брюсселя. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала планы главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по внушению властям из Нью-Дели необходимости введения санкционного антироссийского давления. Ранее в МИД РФ также оценили попытки коллективного Запада ввести запреты и ограничения на "теневой танкерный флот".

Несмотря на оказываемые Брюсселем попытки давления, уверены, что наши партнеры, следующие суверенным курсом развития, продолжат поддерживать взаимовыгодные экономические отношения с нашей страной. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что новостное агентство The Bloomberg со ссылкой на европейский источник сообщило о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе своего рабочего визита в Нью-Дели, который начинается в четверг, 27 февраля, будет просить индийского премьер-министра Нарендру Моди помочь усилить санкции в адрес Москвы.

Захарова: РФ сделает все, чтобы не допустить дестабилизации в Боснии и Герцеговине.

Фото и видео: МИД России