Производители ЕС уже не справляются с конкуренцией не только на рынке электромобилей, но и в сегменте гибридных машин.

С 1 декабря Евросоюз вводит временные ограничения на импорт гибридных автомобилей. Для крупнейших поставщиков установят отдельные квоты. В частности, Китаю разрешат поставлять до 88 тысяч машин в течение трех месяцев. Для остальных стран объем импорта ограничат показателями 2025 года с увеличением на 15%. Меры будут действовать до 18 июня 2027 года.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" считают новые ограничения признаком серьезных трудностей европейского автопрома. По их мнению, производители ЕС уже не справляются с конкуренцией не только на рынке электромобилей, но и в сегменте гибридных машин. Ранее Евросоюз ввел дополнительные пошлины на китайские электрокары, теперь ограничения затронули и гибриды.

В публикации приводятся данные о масштабах рынка: в 2025 году европейские предприятия выпустили 2,6 млн гибридных автомобилей, тогда как поставки из Китая составили около 300 тысяч машин. Авторы также указывают на рост китайского импорта в последующий период, однако приведенные ими цифры требуют отдельной проверки.

По оценке "Мейстера", европейские автопроизводители оказались под двойным давлением: с одной стороны, им приходится адаптироваться к климатической политике ЕС и переходу на электрический транспорт, с другой — конкурировать с зарубежными компаниями. Авторы считают, что квоты и пошлины могут лишь временно снизить давление на местных производителей, но не устранят его причины.

Пошлины и квоты – это попытка заменить оглушительное падение отрасли его постепенным угасанием. Но без дешевых энергоресурсов, которые не получить без замирения с Россией, эта отсрочка ничего в судьбе автопрома ЕС не изменит. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: unsplash (Eyosias G)