Пожилым людям рекомендуют держать под рукой каптоприл и моксонидин.

Пенсионеры должны всегда иметь при себе медицинский "тревожный чемоданчик". Небольшой набор препаратов поможет в экстренной ситуации, если она случится на улице. О том, что должно входить в такую аптечку, изданию 360.ru рассказал врач‑кардиолог Денис Прокофьев.

По словам специалиста, основу набора для пожилого человека должны составлять средства первой помощи при гипертоническом кризе и боли в области сердца. Кардиолог рекомендует держать под рукой каптоприл и моксонидин. А при сердечной боли, по мнению Прокофьева, незаменима жидкая форма нитроглицерина.

Такой набор особенно важен для людей старшего возраста, ведь сердечно‑сосудистые катастрофы часто развиваются внезапно, и счет в экстренной ситуации идет на минуты. Правильно подобранные препараты под рукой дают время дождаться скорой помощи и заметно повышают шансы на благоприятный исход.

Прокофьев также отметил, что список "тревожного чемоданчика" стоит согласовать с лечащим врачом. А близким пожилых людей нужно знать, где хранится аптечка и как ею пользоваться.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)