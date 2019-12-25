Свою роль в этом могла сыграть сравнительно теплая погода в осенние месяцы.

В Северной столицы заметно сократились объемы реализации препаратов от простудных заболеваний. За первые девять месяцев 2026 года продажи упали на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РБК Петербург.

По данным исследователей DSM Group, всего в аптеках города было продано 2,1 млн упаковок таких средств. При этом, в денежном эквиваленте рынок продемонстрировал рост на 2,8%.

По мнению аналитиков, одна из главных причин расхождения показателей — инфляция. Стоимость препаратов растет, поэтому даже при снижении количества проданных упаковок общая выручка увеличивается. Свою роль могла сыграть сравнительно теплая осень, которая способствовала тому, что петербуржцы реже сталкивались с простудными заболеваниями, а значит, меньше покупали соответствующие лекарства.

Среди препаратов лидером продаж стал "Терафлю" — на него пришлось 38,6%. Значительную часть трат петербуржцы также составили покупки "Анвимакса" и "Антигриппина".

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)