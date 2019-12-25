Фармэксперт рассказал, как распознать испортившееся лекарство

Павел Лисовский объяснил, что важно обращать внимание на описание препарата.

Кандидат экономических наук, ведущий экономист-эксперт на российском фармацевтическом рынке России и рынке стран СНГ Павел Лисовский объяснил журналистам телеканала "360.ru", как можно выяснить, что препарат уже нельзя использовать. Эксперт заметил, что в ряде случаев у препарата еще не вышел срок годности, однако он уже приобрел неприятный запах или другие признаки испорченности. Специалист заметил, что для каждого лекарства в инструкции написаны сведения о том, как оно должно выглядеть, какая текстура. В том случае, если описание отличается от реального состояния лекарства, то средство применять уже нельзя.

Классический пример — неправильное хранение перекиси водорода. В нормальном состоянии при нанесении на рану будет активное выделение кислорода. Если хранить ее какое-то время на свету, то через два месяца никакого эффекта не будет — препарат уже разрушился. Павел Лисовский, фармаэксперт

Эксперт рассказал о том, что если у вас есть малейшие сомнения в сохранности лекарственного средства — изменился запах, цвет, структура — от его приема следует отказаться. При неправильном хранении в лучшем случае эффективность средства упадет, в худшем жн случае человек может отравиться.

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Фото: Piter.tv