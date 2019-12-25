Росздравнадзор опроверг дефицит "Атаракса" в аптеках Москвы и Петербурга

В Росздравнадзоре раскрыли реальные остатки "Атаракса" в Москве и Петербурге.

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препарата "Атаракс" в аптеках Москвы и Санкт-Петербурга. Советник руководителя ведомства Ольга Малева заявила, что сейчас в гражданском обороте России находится более 512 тыс. упаковок этого лекарства. Об этом 7 октября сообщило РИА Новости.

По словам Мальцевой, сообщения о том, что "Атаракс" перестал продаваться в аптеках двух столиц, связаны с ситуацией с более широкой группой препаратов. Всего в России в обороте находится свыше 1,06 млн упаковок лекарств с международным непатентованным наименованием гидроксизин. Из них более 512 тыс. упаковок приходится на "Атаракс", остальные препараты произведены российскими компаниями.

В Росздравнадзоре отметили, что объемы производства, поставок и ввода в гражданский оборот лекарств с МНН гидроксизин находятся на уровне среднегодовых показателей предыдущих лет. В Москве в аптеках, согласно данным системы маркировки лекарственных препаратов, находится 89,1 тыс. упаковок лекарств с МНН гидроксизин. Из них 65,5 тыс. упаковок приходится на "Атаракс". Еще более 21 тыс. упаковок препаратов с этим действующим веществом хранятся на складах московских дистрибьюторов и производителей.

В Санкт-Петербурге в аптеках насчитывается 16,1 тыс. упаковок препаратов с МНН гидроксизин, включая около 4 тыс. упаковок "Атаракса". На складах дистрибьюторов и производителей в городе находится еще более 30 тыс. упаковок лекарств с этим действующим веществом.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)