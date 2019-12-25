Устаревшие фонари заменят на 99 современных светодиодных светильников.

Юсуповский сад в Птеербурге готовится к серьезному преображению. Сейчас территорию освещают всего 48 устаревших фонарей, которые установили еще в 1976 году, и они уже не справляются со своей задачей, сообщили в пресс‑службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Устаревшие фонари заменят на 99 современных светодиодных светильников, которые дадут более яркий и равномерный свет, а заодно помогут экономить электроэнергию. Работы по обновлению освещения ведет "Ленсвет" в рамках программы "Комфорт и уют в городе".

По данным профильного ведомства, также к концу лета 2027 года в саду установят 83 чугунные архитектурные опоры в классическом стиле. Чтобы не нарушать панораму сада, все коммуникации уберут под землю, для этого проложат свыше 3 километров кабеля.

Особое внимание уделят зонам отдыха. Две детские площадки получат качественное освещение, а вокруг спортивных площадок разместят восемь опор с прожекторами — так будет комфортнее и безопаснее заниматься спортом в темное время суток. Кроме того, новые фонари установят с меньшим шагом, чтобы на аллеях не оставалось "тёмных пятен" и свет равномерно покрывал все прогулочные маршруты.

Ранее мы сообщали, что у Мариупольской площади в жилом квартале обновят освещение.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению