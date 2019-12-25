"Газпром экспорт" судится с германской SEFE Energy.

"Газпром экспорт" подал в российский суд иск к германской SEFE Energy GmbH, входящей в государственную энергетическую группу SEFE. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило 23 ноября в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Спор отнесли к категории экономических разбирательств, возникающих из гражданских правоотношений. Иные подробности, включая сумму и основания требований, в карточке дела пока не раскрываются.

SEFE Energy входит в группу SEFE, объединяющую бывшие европейские активы "Газпрома". Ранее головная компания группы называлась Gazprom Germania и принадлежала "Газпром экспорту". В 2022 году она сменила название и перешла в собственность государства Германии.

В апреле 2022 года власти ФРГ ввели внешнее управление в Gazprom Germania, а в ноябре национализировали компанию. В мае того же года Россия ввела санкции против Gazprom Germania и ряда других бывших зарубежных структур "Газпрома".

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Фото: Piter.tv