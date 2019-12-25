Здесь появится современная световая инфраструктура.

В жилом комплексе, находящимся между улицами Шелгуновой, Бабушкина и Седова и проспектом Александровской Фермы, стартовала масштабная реконструкция уличного освещения. После завершения работ дворы станут в четыре раза светлее, сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

История освещения этого квартала началась еще в 1965 году. С тех пор кардинальное обновление проводили лишь 40 лет назад. К сегодняшнему дню 67 натриевых ламп на старых железобетонных опорах явно устарели, а сами конструкции давно не соответствуют современным стандартам.

К концу следующего года здесь вырастет совершенно другая световая среда. Специалисты "Ленсвета" установят 284 светодиодных светильника, поставят 191 металлическую опору и проложат под землей более шести километров кабельных линий.

Особое внимание уделят местам, где свет особенно важен. Спортивная и детские площадки, пешеходные дорожки, подходы к школе и детским садам получат качественное, равномерное освещение. Работы проводятся в рамках городской программы "Комфорт и уют в городе". Невский район уверенно движется к современному облику: уже 73,5% его уличного освещения работает на светодиодах.

Ранее мы сообщали, что наружное освещение обновили в Александровском парке.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)