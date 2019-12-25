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В Александровском парке обновили наружное освещение
Сегодня, 10:06
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В Александровском парке обновили наружное освещение

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Особое внимание уделено подсветке восьми жанровых скульптур.

В Петроградском районе Петербурга завершилось обновление наружного освещения в Александровском парке. Теперь вместо 245 устаревших фонарей установлены 397 чугунных опор, на которых размещены светодиодные светильники, сообщили в городском комитете по энергетике 6 ноября. 

На всех этапах контроль над проектированием и строительством осуществляли специалисты "Ленсвета". Силуэт опор сохранили, чтобы новые элементы гармонично вписались в сложившийся исторический облик. Сами светильники оснастили молочным матовым стеклом для равномерного рассеивания света и создания уютной обстановки. Особое внимание уделено подсветке восьми жанровых скульптур: на новые опоры установили 12 прожекторов. 

Александровский парк создали на месте бывшего гласиса – открытой земляной насыпи около стен Петропавловской крепости. Идея сделать зеленое пространство появилась при императоре Александре I, открытие состоялось при Николае I. Первые фонари установили в 1960 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартале Московского района установили почти 100 фонарей. 

Фото: пресс-служба Смольного  

Теги: александровский парк, освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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