В Александровском парке обновили наружное освещение

Особое внимание уделено подсветке восьми жанровых скульптур.

В Петроградском районе Петербурга завершилось обновление наружного освещения в Александровском парке. Теперь вместо 245 устаревших фонарей установлены 397 чугунных опор, на которых размещены светодиодные светильники, сообщили в городском комитете по энергетике 6 ноября.

На всех этапах контроль над проектированием и строительством осуществляли специалисты "Ленсвета". Силуэт опор сохранили, чтобы новые элементы гармонично вписались в сложившийся исторический облик. Сами светильники оснастили молочным матовым стеклом для равномерного рассеивания света и создания уютной обстановки. Особое внимание уделено подсветке восьми жанровых скульптур: на новые опоры установили 12 прожекторов.

Александровский парк создали на месте бывшего гласиса – открытой земляной насыпи около стен Петропавловской крепости. Идея сделать зеленое пространство появилась при императоре Александре I, открытие состоялось при Николае I. Первые фонари установили в 1960 году.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартале Московского района установили почти 100 фонарей.

Фото: пресс-служба Смольного