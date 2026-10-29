В квартале Московского района установили почти 100 фонарей

Ранее территорию освещали 22 натриевых светильника.

В квартале Московского района, который ограничен улицами Ленсовета, Типанова, Алтайской улицей и Демонстрационным проездом, закончилась реконструкция наружного освещения. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 29 октября.

Ранее территорию освещали 22 натриевых светильника, теперь установлены 93 светодиодных фонаря на 60 металлических опорах. Специалисты "Ленсвета" проложили 2,8 километра кабельной линии под землей. Особое внимание уделили зонам активного отдыха – это детские и спортивная площадки.

В настоящее время район является одним из лидеров по внедрению современных световых технологий: доля светодиодов здесь достигла 73,7%. В 2026 году обновили освещение на Сызранской улице и в квартале около площади Победы.

Ранее на Piter.TV: к концу 2027 года на улице Солдата Корзуна модернизируют освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга