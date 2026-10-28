К концу 2027 года на улице Солдата Корзуна модернизируют освещение

За год специалисты "Ленсвета" установят 171 светодиодный фонарь.

В историческом районе Ульянка в Петербурге стартовала реконструкция наружного освещения на улице Солдата Корзуна. После завершения работ в конце 2027 года количество светильников на магистрали увеличится вдвое, рассказали в городском комитете по энергетике 28 октября.

Первая система освещения на объекте появилась в 1970 году, а последняя полноценная модернизация сетей проводилась 35 лет назад. Сегодня территорию освещают 84 светильника на железобетонных опорах. За год специалисты "Ленсвета" установят 171 светодиодный фонарь.

В настоящее время доля светодиодных светильников в Кировском районе достигла 51,7%. Параллельно заканчивается обновление освещения на дороге на Турухтанные острова.

Ранее на Piter.TV: на Туристской улице установят 93 светодиодных светильника.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга