К концу 2027 года на улице Солдата Корзуна модернизируют освещение

В историческом районе Ульянка в Петербурге стартовала реконструкция наружного освещения на улице Солдата Корзуна. После завершения работ в конце 2027 года количество светильников на магистрали увеличится вдвое, рассказали в городском комитете по энергетике 28 октября.
Первая система освещения на объекте появилась в 1970 году, а последняя полноценная модернизация сетей проводилась 35 лет назад. Сегодня территорию освещают 84 светильника на железобетонных опорах. За год специалисты "Ленсвета" установят 171 светодиодный фонарь.
В настоящее время доля светодиодных светильников в Кировском районе достигла 51,7%. Параллельно заканчивается обновление освещения на дороге на Турухтанные острова.
Ранее на Piter.TV: на Туристской улице установят 93 светодиодных светильника.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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