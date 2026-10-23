На Туристской улице установят 93 светодиодных светильника

Работы планируется завершить к концу следующего года.

На Туристской улице стартовала реконструкция наружного освещения. На участке от Приморского проспекта до Школьной улицы специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 93 светодиодных светильника на 63 металлических опорах, под землей проложат 3,6 километра кабельной линии, сообщили в комитете по энергетике Петербурга 23 октября.

Впервые фонари на объекте были построены еще в 1991 году. В настоящее время указанный отрезок освещают 36 светильников на 25 опорах. После модернизации количество источников света увеличится в 2,5 раза. Работы планируется завершить к концу следующего года.

Отмечается, что сегодня доля светодиодного освещения в Приморском районе составляет 85,3%.

Ранее мы рассказывали о том, что жилой квартал возле станции "Обводный канал" получит освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга