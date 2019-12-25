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Жилой квартал возле станции "Обводный канал" получит освещение
Сегодня, 11:16
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Жилой квартал возле станции "Обводный канал" получит освещение

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Завершить строительство планируется в декабре.

В квартале Фрунзенского района, который ограничен Прилукской, Тамбовской и Курской улицами и Лиговским проспектом, стартовали работы по устройству наружного освещения. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

На данной территории располагаются жилые дома и два сквера – Прилукский и сквер Графини Паниной, а также Китайский культурный центр. Еще здесь есть пять исторических зданий, включая флигель дома В. Ф. Волкова, четыре доходных дома и Народный дом графини С. В. Паниной. 

Ранее освещение на объекте было только на фасадах. Новые фонари осветят спортивную площадку, парковку и пешеходные дорожки. Специалисты установят 12 опор и 20 светодиодных светильников. Завершить строительство планируется в декабре. 

Вместе с тем в районе продолжаются работы в квартале, ограниченном Малой Балканской, Пловдивской улицами, Загребским бульваром и Дунайским проспектом. 

Ранее на Piter.TV: уникальные декоративные фонари с управляемыми плафонами появились на Почтамтской улице. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: освещение, фрунзенский район
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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