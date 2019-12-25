Уникальные декоративные фонари с управляемыми плафонами появились на Почтамтской улице

Специалисты установили 40 чугунных опор с мягким теплым светом.

Впервые в Петербурге зажглись декоративные фонари с управляемыми плафонами. Светильники появились на Почтамтской улице в Адмиралтейском районе, сообщили в Смольном 21 октября.

Специалисты установили 40 чугунных опор с мягким теплым светом. Особое внимание уделили пешеходным переходам: температура света на них повышена, а дополнительные прожекторы делают "зебры" максимально заметными для автомобилистов. Кабельные линии проложены под землей.

Главная особенность светильников – разделение функций на два независимых модуля. Нижний направлен строго на дорогу и тротуары, оставаясь при этом незаметным в перспективе улицы. Декоративный верхний модуль внутри матового плафона позволяет настраивать каждый фонарь, создавая светодинамические сценарии.

Кроме того, в ближайшем будущем планируется запуск архитектурно-художественной подсветки девяти фасадов на Почтамтской улице.

Ранее мы рассказывали о том, что в Осиновой Роще завершили реконструкцию наружного освещения.

Фото: пресс-служба Смольного