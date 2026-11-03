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На Приморском проспекте установят более 130 светильников

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Данный объект пользуется популярностью у жителей и гостей города.

На Приморском проспекте стартовала реконструкция наружного освещения на отрезке от Яхтенной улицы до улицы Савушкина. Сейчас участок освещают 70 фонарей, сообщил комитет по энергетике Петербурга 3 ноября. 

В ходе работ специалисты "Ленсвета" установят 101 металлическую опору и 131 светильник. Чтобы не вскрывать дорожное полотно, кабель под проезжей частью прокладывают методом горизонтально направленного бурения. 

Данный объект пользуется популярностью у жителей и гостей города: отсюда удобно добираться до Парка 300-летия и Финского залива. Доля светодиодного освещения в районе будет 85,3%. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартале Московского района установили почти 100 фонарей. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, приморский проспект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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