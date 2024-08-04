Мужчина погиб на месте еще до приезда экстренных служб.

Смертельное дорожно‑транспортное происшествие случилось 24 ноября на 91‑м километре трассы Р‑21 в Кировском районе. Предварительно известно об одном погибшем, сообщили в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы около 16:40. По предварительным данным, ппроизошло лобовое столкновение легкового автомобиля Kia и грузовой "Газели". От сильного удара Kia задел рейсовый автобус № 968, в салоне которого в момент аварии находились 20 пассажиров. В 70 метрах от основного места ДТП в кювете обнаружили ещё один автомобиль — Lada.

В результате аварии владелей Kia скончался на месте до прибытия спасателей. Водители "Газели" и Lada получили травмы различной степени тяжести, их экстренно доставили в ЦРБ города Шлиссельбурга. Пассажиры автобуса, по предварительной информации, не пострадали.

На месте ДТП работают специалисты ГКУ "Леноблпожспас" (112‑я пожарная часть) и поисково‑спасательный отряд города Шлиссельбурга Аварийно‑спасательной службы Ленинградской области. Спасатели отключают аккумуляторные батареи автомобилей и проводят работы по деблокированию. Сейчас движение по трассе Р‑21 полностью остановлено в обоих направлениях.

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Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти