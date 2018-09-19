Ущерб от столкновения владелец фуры оценил в 150 тыс. рублей.

На Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием автомобиля "Жигули". Водитель легковушки врезался в припаркованную большегруз, сообщил 78.ru.

За рулём "Жигулей" находился пенсионер. По словам мужчины, он не заметил крупногабаритный транспорт и въехал прямо под прицеп. Водитель фуры узнал о происшествии по телефону от очевидца.

Мужчина сразу же приехал к месту аварии. Увидев ситуацию, он заявил, что не имеет никаких претензий к пожилому водителю. Ущерб от столкновения владелец фуры оценил в 150 тыс. рублей.

На месте работали сотрудники ГИБДД. По неофициальным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в ДПТ и на проспекте Луначарского пострадали два ребенка.

Фото: пресс-служба ГАИ