Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали в Москве по уголовному делу о мошенничестве и растрате. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк.

Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. 23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По данным от МВД, задержание Чибиса связано с делом о хищениях 39 миллионов рублей и растрате более одного миллиарда рублей при реконструкции дороги. Ирина Волк добавила, что фигурантам расследования сейчас государственное обвинение инкриминирует хищение бюджетных денежных средств от регионального управления Министерства строительства, а также растрату бюджетных средств регионального Министерства транспорта. Средства должны были пойти на реконструкцию автомобильной дороги "Апатиты - Кировск". Также подозреваются незаконные валютные операции.

Напомним, что Андрей Чибис в период с 2013 по 2019 год занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. В марте 2019 года чиновника назначили временно сполняющим обязанности губернатора Мурманской области. В сентябре 2019 года россиянина избрали главой региона. В 2024 году мужчину переизбрали на должность. В апреле 2024 года Андрей Чибис был ранен ножом после встречи с местными жителями из Апатитов.

Губернатор Мурманской области Чибис опроверг сообщения об атаках БПЛА на Североморск.

Фото: МВД Медиа