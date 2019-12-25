В Еврокомиссия определились с новыми запретами в отношении МОсквы.

Европейская комиссия (ЕК) в рамках проекта 22-го пакета антироссийского санкционного давления предложила ввести тотальный запрет на допуск спортсменов из РФ на международные соревнования, проходящие на территории регионального сообщества, а также запрет на демонстрацию любых официальных символов РФ. Соответствующие данные приводятся в официальном заявлении руководства ЕК. Также иностранные представители намерены отказать в любом европейском финансировании для международных спортивных организаций, в соревнованиях которых участвуют российские спортсмены.

Таким образом, именно эти пункты проекта будут обсуждать страны-члены ЕС. Для вступления в силу 22-й пакет санкций должен быть утвержден всеми странами Евросоюза в Совете ЕС. Ранее ЕК призывала принять документ до конца декабря.

Туск: запрет на выдачу виз спортсменам РФ включат в проект 22-го пакета санкций.

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