Мусса Экзеков подарил редакции копию памятника Шостаковичу.

В пресс-центре spb.aif.ru 23 ноября прошла передача миниатюрной копии памятника Дмитрию Шостаковичу. Ценный подарок генеральному директору ИД "Аргументы и Факты" в Петербурге Алине Клименко вручил член Общественной палаты России, предприниматель и меценат Мусса Экзеков. Церемония стала одной из вех большого совместного проекта ИД "АиФ" и Территории развития "Гранд Каньон", который длился весь год, пишет spb.aif.ru.

Экзеков отметил, что Территорию развития "Гранд Каньон" открыли в год столетия Шостаковича. По его словам, каждый год на всех мероприятиях организаторы освещали историю автора Седьмой симфонии, говорили о его таланте и фундаментальном вложении в молодёжь и культуру страны. Связанные с именем композитора проекты, считает меценат, дают колоссальную перспективу объединения вокруг него разных идей и людей.

Алина Клименко в свою очередь поделилась, что проект заметили на федеральном уровне: его реализация позволила рассказать всей стране, как журналистика перестаёт быть просто серией материалов — благодаря мощным партнёрам "Симфония жизни" становится тем, что журналистское сообщество ещё не создавало.

Напомним, в этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича — композитора, чья Седьмая симфония стала синонимом стойкости Ленинграда и мощи русского гения. К этой дате Петербург подготовил ряд знаковых мероприятий. Издательский дом совместно с Территорией развития "Гранд Каньон" запустил проект "Симфония жизни", чтобы сделать разговор о Шостаковиче ближе и понятнее самым разным людям и напомнить: его творчество — не просто музыка, а летопись эпохи и отражение самых драматичных страниц истории XX века.

23 сентября в Петербурге прошёл форум "Симфония жизни", посвящённый 120-летию композитора. Фотографии его участников, резолюцию и письмо потомкам поместили в капсулу времени, которую откроют через 80 лет.

Фото: spb.aif.ru/Татьяна Швецова.