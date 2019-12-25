"Группа ЛСР" открыла Сестрорецкий курорт после реконструкции .

"Группа ЛСР" завершила реконструкцию Сестрорецкого курорта — одного из старейших санаториев Северо-Запада. Работы стартовали в 2023 году и заняли три года, а 23 ноября 2026-го красную ленточку торжественно перерезали.

В новом морском корпусе на берегу Финского залива подготовили 399 номеров, свыше 100 врачебных кабинетов и физкультурно-оздоровительный блок с бассейном, наполненным минеральной водой. Обновлённый медицинский блок оснастили большим количеством инновационной техники, однако курорт, как и прежде, держится на трёх "китах": собственных лечебных грязях, минеральной воде и насыщенном фитонцидами воздухе.

Первый заместитель генерального директора "Группы ЛСР" Игорь Левит отметил, что объект готов к эксплуатации: 399 номеров уже принимают гостей, работает огромный медицинский центр, а также сохранился прекрасный бассейн с минеральной водой, который был ещё в старом санатории и наверняка полюбился многим петербуржцам. В новом здании также есть СПА-центр и фитнес-центр.

Главный врач курорта Ирина Кочмарева сообщила, что после реконструкции медицинский блок заметно вырос: гостям доступны 110 специализированных кабинетов для комплексной диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

Профиль здравницы остался прежним: это многопрофильный санаторий, который лечит проблемы опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, пищеварительной и мочеполовой систем.

Весной 2027 года планируют ввести в эксплуатацию возрождённый Курзал — концертный зал на территории Сестрорецкого курорта, утраченный в годы Великой Отечественной войны. "Группа ЛСР" вложила в строительство нового корпуса и восстановление Курзала 15 млрд рублей.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)