Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Лот ушел с молотка примерно за 5,5 млн рублей.

Золотую медаль победителя ЧМ-2018 по футболу в России продали на аукционе за 65 950 евро. Об этом сообщила французская газета Le Soir.

Имя футболиста, чья награда ушла с молотка, а также информация о покупателе не разглашаются. На что потратят вырученные средства также не сообщили.

Также на аукционе были проданы золотые медали победных для Бразилии ЧМ-1994 (за 44 000 евро) и ЧМ-2002 (за 46 000 евро).

Напомним, что сборная Франция обыграла в финале Хорватию со счетом 4:2. Бронзовые медали на российском мундиале взяла сборная Бельгии.

Видео: YouTube / lee kormish