Депутаты Петербурга предлагают убрать электросамокаты с тротуаров.

Законодательное собрание Петербурга направит в Минтранс обращение с предложением ввести государственную регистрацию электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности, а также освободить тротуары от такого транспорта. Об этом говорили на заседании рабочей группы комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, где обсуждали регулирование движения курьеров, передаёт пресс-служба ЗакСа.

Помимо госрегистрации, в обращении предлагается учитывать при разработке новых правил движения СИМ не только мощность и вес устройств, но и их габариты. Депутаты также намерены добиваться обязательного обучения пользователей, проверки их знаний ПДД и навыков управления такими устройствами — по сути, допуска к управлению СИМ.

Кроме того, необходимо закрепить в законодательстве ответственность за нарушения правил водителями СИМ и определить полномочия региональных властей по установлению мест, где движение и парковка такого транспорта запрещены. Заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская напомнила о несформированности полномочий субъектов РФ в законодательстве.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV