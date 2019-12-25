Судно после атаки БПЛА осталось на плаву и дошло до Петербурга.

Судно, подвергшееся атаке беспилотников в международных водах Финского залива 21 ноября, не потеряло ход и благополучно добралось до места назначения — вместе с грузом оно прибыло в "Большой порт Санкт-Петербург". Об этом в своём канале на платформе "Макс" сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона подтвердил, что, несмотря на нападение, пострадавшее судно остаётся на плаву и уже достигло порта вместе с находившимся на борту грузом. Таким образом, инцидент в Финском заливе не привёл к потере судна или груза, и оно смогло завершить переход.

Другие подробности произошедшего — в том числе характер повреждений, состав груза и дальнейшие действия властей — в сообщении губернатора не приводятся.

Ранее мы сообщали, что транспортные полицейские в Петербурге обнаружили судно, которое нарушило законодательство о тишине.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)