Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 декабря 2026 года.

Магаданская золотодобывающая компания "Берелех" обратилась в Арбитражный суд российского региона с иском к Управлению Спецсвязи региона. В предприятии считают, что сотрудники последней при перевозке потеряли золото стоимостью полмиллиарда рублей. Соответствующие данные опубликованы в официальном канале судебной инстанции в национальном мессенджере "Макс".

Как следует из содержания иска и приложенных к нему документов, в сентябре 2026 года представителями Спецсвязи от АО "ГДК "Берелех" был принят груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов. Ценный груз принят для транспортировки в другие регионы страны. сообщение

В суде уточнили, что позже Управление Спецсвязи уведомило отправителя об утрате части груза. По оценке АО "ГДК "Берелех" стоимость утраченных драгоценных металлов составляет свыше 591 миллионов рублей. В данный момент руководство местного золотодобывающего предприятия направило претензию в адрес Управления Спецсвязи о возмещении причиненного материального ущерба. Однако в досудебном порядке предъявленные требования истца удовлетворены не были. Кроме материального ущерба компания также хочет взыскать с ответчика провозную плату в размере свыше 215 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,846 миллиона рублей.

Мошенники стали чаще выманивать у петербуржцев золотые украшения.

Фото: Макс / Арбитражный суд Магаданской области