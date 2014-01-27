Росгеология в 2025 году обнаружила крупнейшее открытое месторождение золота в РФ

Директор по слияниям, поглощениям и партнерским проектам "Росгео" Александр Иванов сообщил СМИ о том, что геологоразведочные работы были завершены за три года.

Крупнейшим российским месторождением рудного золота, открытым в 2025 году, стало Федоровско-Кедровское. Оно расположено на административной границе между Хакасией и Кемеровской областью. Разведку объекта ранее провели специалисты "Росгеологии". Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы отечественного холдинга. Эксперты заметили, что на месторождении общие запасы рудного золота месторождения составляют 28 тонн. На государственный баланс в текущий момент поставлены запасы 21,7 тонн золота категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну. А забалансированные запасы оцениваются в 6,3 тонны..

Результат был обеспечен высоким уровнем координации и ответственности в исполнении обязательств по соглашению в рамках совместного предприятия. Это еще раз подтверждает высокий уровень эффективности бизнес-модели холдинга по привлечению инвестиций и выбору партнеров для реализации юниорных проектов. Александр Иванов, Вице-президент, директор по слияниям, поглощениям и партнерским проектам "Росгео"

Напомним, что комплекс поисково-оценочных работ на участке проводился по заказу компании "Федоровское". Речь идет о партнерской организации "Росгео". Общее руководство проектом осуществляло ООО "РГ Консалтинг", являющейся дочерним предприятием "Росгео". Его специалисты занимались геолого-методическое сопровождением мероприятий на территории, а также супервайзингом и проводило оперативную обработку полученных сведений, геологическом моделированием и оптимизацией геологоразведочных работ в режиме реального времени. Дополнительно рабочие занялись разработкой и защитой ТЭО временных разведочных кондиций с подсчетом запасов на финальном этапе оценки месторождения.

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