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Троих пострадавших в ДТП с автобусом под Мариинском перевезли в Кемерово

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Ранее стало известно о гибели одного человека после аварии в Кемеровской области.

Троих из десяти пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика перевезли в Кемерово. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители прессс-службы Кузбасского клинического центра медицины катастроф (ККЦМК).  Ранее стало известно о том, что автомобильная авария зафиксирована в Мариинском муниципальном округе, около населенного пункта Раевка во вторник днем. В настоящее время семеро из числа раненых были переведены на амбулаторное лечение. Среди пациентов несовершеннолетних нет. Также сообщалось о том, что один человек скончался.

Бригада Кузбасского ККЦМК эвакуировала в областной центр двух пострадавших - самых тяжелых из госпитализированных. Третьего пострадавшего в Кемерово эвакуировали сотрудники скорой медицинской помощи.

пресс-служба ККЦМК

Согласно предварительным данным, водитель рейсового автобуса не уступил дорогу грузовику. По факту столкновения транспортных средств возбуждено два уголовных дела. В первом случае речь идет о признаках нарушения правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 

Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений.

Фото и видео: Пресс-служба ККЦМК, Telegram / ТАСС

Теги: автобус, кемеровская область, кузбасс, пострадали люди
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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