Троих пострадавших в ДТП с автобусом под Мариинском перевезли в Кемерово

Ранее стало известно о гибели одного человека после аварии в Кемеровской области.

Троих из десяти пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика перевезли в Кемерово. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители прессс-службы Кузбасского клинического центра медицины катастроф (ККЦМК). Ранее стало известно о том, что автомобильная авария зафиксирована в Мариинском муниципальном округе, около населенного пункта Раевка во вторник днем. В настоящее время семеро из числа раненых были переведены на амбулаторное лечение. Среди пациентов несовершеннолетних нет. Также сообщалось о том, что один человек скончался.

Бригада Кузбасского ККЦМК эвакуировала в областной центр двух пострадавших - самых тяжелых из госпитализированных. Третьего пострадавшего в Кемерово эвакуировали сотрудники скорой медицинской помощи. пресс-служба ККЦМК

Согласно предварительным данным, водитель рейсового автобуса не уступил дорогу грузовику. По факту столкновения транспортных средств возбуждено два уголовных дела. В первом случае речь идет о признаках нарушения правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений.

Фото и видео: Пресс-служба ККЦМК, Telegram / ТАСС